SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Adapazarı ile Pamukova ilçelerinde iş makinesiyle ağaçlık ve dikenlik alana giren jandarma ekipleri, uyuşturucu ve kenevir bitkisi çıkarttı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi ve Pamukova ilçesi Cihadiye Mahallesi’nde yapılan uyuşturucu operasyonlarında ekipler, iş makinesiyle ağaçlık alana girdi. Burada dikenlerin arasında mücadele veren ekipler, uyuşturucu ve kenevir çıkarttı. Olaya ilişkin olarak ise H.S. (35), S.K.(35) ve H.Y. (30) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise 36 kilogram kubar esrar, 224 kök kenevir bitkisi, kurusıkı tabanca, 47 fişek ele geçirildi.