Dijital müzik platformu fizy’de Ağustos ayının en çok dinlenen sanatçısı Semicenk oldu. Emre Fel’in “Sana El Pençe Durmam” adlı şarkısı ise Ağustos’ta birinci sıraya yerleşti. En çok aratılan şarkıcı listesinde Tarkan ilk sırada yer aldı.

Dijital müzik platformu fizy, Ağustos ayında da müzik severlerin tercihi oldu. Ağustos’ta fizy listelerinde birinci sıraya Emre Fel’in “Sana El Pençe Durmam” adlı şarkısı yerleşti. Ağustos ayının en çok dinlenen sanatçıları sıralamasında, Semicenk birinciliği kimseye bırakmadı.

En çok aratılan şarkıcılarda birincilik Tarkan’ın olurken, en çok izlenen videolarda, “Pop Bizde Popcast fizy Özel Hadise Bölümü” öne çıktı.

Dijital müzik platformunda ayın en çok dinlenen podcast kanalı ise “Ortamlarda Satılacak Bilgi” oldu.

En çok şarkı İstanbul’da dinlendi

fizy, Ağustos ayında en fazla İstanbul’da dinlendi. Sıralamanın devamında ise Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep yer aldı.

Ağustos’un gözde listeleri fizy’de

Dijital müzik platformunda Ağustos ayında kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin dikkatle hazırladığı en çok dinlenen listeler arasında ‘fizy Top 50 Yerli’, ‘fizy Trend’, ‘Karışık Kaset’ ve ‘En Yeniler’ öne çıktı.