İş Sanat, yeni eğitim-öğretim yılında da ücretsiz atölyelerini sürdürüyor.

Yaz tatili boyunca İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde çocukları sanat, üreticilik ve eğlence ile buluşturan İş Sanat, yeni eğitim-öğretim yılında da ücretsiz atölyelerini sürdürüyor.

Burhan Doğançay’ın İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde bulunan tuvalinden ilham alınacak ve çocuklar renkli kağıtlar kullanarak kendi sanat eserlerini üretecek. Çocuklar, sanatçının eserlerindeki canlı renkleri ve farklı formları keşfederken kendi üreticiliklerini ve hayal güçlerini geliştirme fırsatı da bulacaklar.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi: Beyoğlu, İstanbul

Burhan Doğançay’dan İlhamla Kolaj Atölyesi

21 Eylül Cumartesi, 15.00

Yaş grubu: 6-9 yaş

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi çocuklara aktarmayı amaçlayan Cumhuriyet Ressamlarının İzinde atölyesi, Cumhuriyetimizin kuruluş döneminde her alanda yapılan inkılap ve yenilikleri, sanatın ele alınış şeklini ve bu dönemin temsilcisi sanatçıları çocuklara tanıtacak. Sanatçıların işleri, Batı’daki sanat eğitiminin ve tekniklerinin coğrafyamızın yaşam tarzı, doğası ve karakterleriyle yorumlanması kapsamında incelenecek ve çocuklar atölye alanında bu işlerden aldıkları ilhamla kendi uygulamalarını ortaya koyacak.

Cumhuriyet Ressamlarının İzinde

22 Eylül Pazar, 15.00

Yaş grubu: 8-12 yaş

Şekil Avcısı isimli atölyede çocuklar ebeveynleri ile İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin tarihi binasının desenlerini bulmacalarla keşfedecek ve keşfettikleri desenlerde kendi kolajlarını oluşturacak.

İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus-Ankara

Şekil Avcısı

21 Eylül Cumartesi, 11.00

Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

Çocuklar Rengarenk Vitraylar isimli atölyede ise İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin ana holünde yer alan, İtalyan sanatçılar Salvatore Corvaya ve Carlo Bazzi’nin imzasını taşıyan, mitolojide para ve ticaretle ilişkilendirilen Hermes tasvirinin bulunduğu ünlü vitrayı tanıyacak, yapım aşamaları deneyimleyecek ve kendi vitray tasarımlarını ebeveynleri ile birlikte oluşturacaklar.

Rengarenk Vitraylar

28 Eylül Cumartesi, 11.00

Yaş grubu: 4-6 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin eğlenceli figürü, 1930’lu yıllarda üretilen sergi maskotu Sigorta Adam’a odaklanan Kıpır Kıpır Kuklalar isimli atölyede çocuklar, Sigorta Adam ve onun koruyan kalkanı hakkında hikâyeler üretecek ve kendi kuklalarını tasarlayacaklar.

Kıpır Kıpır Kuklalar

28 Eylül Cumartesi, 15.00

Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

Kartpostallarda Saklı İstanbul Hatıraları isimli atölyede ise, İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde Ankaralı sanatseverler ile buluşan “İstanbul’un Resmi” sergisinde önce keyifli bir İstanbul turuna çıkacak olan çocuklar, İstanbul’un simge yapılarını tanıyacak ve şehre özgü pek çok unsuru keşfedecek. Çocuklar bu sergiden ilhamla, sevdikleri birine göndermek üzere, İstanbul’a dair izlenimlerini işledikleri kartpostallarını tasarlayacak.

Kartpostallarda Saklı İstanbul Hatıraları

29 Eylül Pazar, 11.00

Yaş grubu: 8-10 yaş

İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “İstikbalinizin Emniyeti” sergisindeki antik kentler ve arkeolojik kazılar bölümüne odaklanan Zeugma’nın İlham Perileri isimli atölyede çocuklar Türkiye’nin önemli antik kentlerinden biri olan Zeugma’yı ve mozaiklerini keşfedecek. Mozaiklerin ünlü ilham perileri “müz”lerle tanışarak kendi mozaiklerini tasarlayacaklar.

Zeugma’nın İlham Perileri

29 Eylül Pazar, 15.00

Yaş grubu: 8-10 yaş

Verilen bilgiye göre; Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde düzenlenecek atölyeler hakkında bilgi almak ve atölyelere ücretsiz kayıt yaptırmak için [email protected] (İstanbul) ve [email protected] (Ankara) adresleri ile iletişime geçilebilecek.