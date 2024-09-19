Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kaçaklar için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak yapılan detaylı çalışmada, 'hırsızlık, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından 9 adet yakalanma emri ile 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Davut D.'i detaylı takibe aldı.

Yakalanmamak için dağlarda çobanlık yaparak saklanıyormuş

Yapılan incelemelerde, şahsın 10 yıl 8 aydır kaçak durumda olduğu, yakalanmamak için dağlarda çobanlık yaptığı ve sabit bir adresinin bulunmadığı belirlendi.

Abisinin ismiyle tanınıyormuş

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Davut D.'nin çalıştığı yerlerde kendisini ağabeyi Ali D. olarak tanıttığını tespit etti. Çobanlık yaptığı Karacabey'in Tophisar köyünden, 10 yıl 8 ay aradan sonra bir günlüğüne Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ne geleceği belirlenen Davut D.'nin arkadaşlarıyla buluştuğu öğrenildi.



Mahalle abluka altına alındı, polis kıraathanede okey oynarken yakaladı

Esenevler Mahallesi'nde tedbir alan ekipler, şüpheli Davut D.'nin gelmesini bekledi. Bir süre sonra arkadaşının yanına gelen Davut D.'yi okey masasında çay içerken yakalayan ekipler gözaltı işlemi yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Davut D. ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.