İnegöl'de işçi akıma kapıldı

Mahmudiye mahallesi Mobilya sanayiinde meydana gelen olayda elektrik akımına kapılan elektrik firması görevlisi ağır yaralandı.

Olay saat 22.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Nil sokakta bulunan trafoda meydana geldi. Elektrik firması bakım görevlisi Yusuf V.(21), Trafodaki arızayı gidermek isterken yüksek voltajlı akıma kapıldı. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.