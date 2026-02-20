Son bir yılda ardı ardına gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, ünlü isimlerin de aralarında olduğu birçok kişi gözaltına alındı. Spor, siyaset ve magazin dünyasından tanıdığımız bazı isimler tutuklanırken, operasyonlar giderek genişliyor.

İŞE ALIMLARDA YENİ DÖNEM

Uyuşturucu kullanımının yaygınlığını fark eden bazı şirketler, işe alım süreçlerinde yeni bir yaklaşım benimsedi. Sabah’ın haberine göre, daha önce sadece sürücülük, güvenlik veya ağır sanayi gibi belirli alanlarda yapılan uyuşturucu madde testleri, artık pek çok sektörde işe giriş prosedürlerinin standart bir parçası haline geldi.

TALEPLER 6-7 AT ARTTI

Sağlık raporunun yanına eklenen yasaklı madde testleri ilk görüşmede ya da ilerleyen süreçte adaylara iletiliyor. Testlerin yapıldığı laboratuvar şirketleri de test taleplerinin 6-7 kat arttığını söylüyor. Hatta bazı firmaların kurumsal paketler hazırladığını, toplu test anlaşmaları yaptığı da edinilen bilgiler arasında.

Laboratuvar kaynaklarına göre testlerin piyasa fiyatı ortalama 2.200 TL civarında seyrediyor.