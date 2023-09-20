İş güvenliği uzmanı Onur Gürkan Meydan, iş kazaları, iş güvenliği ve işyerlerindeki tehlike sınıfları ile ilgili Herkes Duysun mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - İş güvenliği; işyerlerinde, çalışanlara sağlıklı çalışma ortam sunmak, çalışanları çalışma ortamındaki olumsuz etkilerinden korumak, iş ile işçi arasındaki en iyi uyumu sağlamak, oluşabilecek riskler ile maddi ve manevi zararları tamamen engellemek veya en aza indirgemek, çalışma ve üretim verimini en üst seviyeye çıkarmaktır.

İş kazalarındaki önlemlerin sektöre göre farklılık gösterdiğine dikkat çeken iş güvenliği uzmanı Onur Gürkan Meydan, “Çalışma hayatında meydana gelen, kişiyi ruhsal ve bedensel olarak etkileyen olaylara biz iş kazası diyoruz. İş kazası oldukça geniş bir kavramdır. Fabrikanın içerisinde yada üretim alanı içerisinde veya şantiyede başımıza gelecek her türlü kaza iş kazası olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında servislerdeki kazalarda iş kazalarının içine girmektedir. İş kazaları için önleyici tedbirler alınmalıdır. Her sektör için bu önlemler farklıdır. Örneğin inşaat sektöründe korkuluklar, korumalıklar veya güvenlik ağları, fabrikalarda kaydan zeminleri engellemek için bantlar, tekstil atölyesi için işitme kaybını engellemek için kulaklıklar veya toz kaçmasını engellemek için maskeler gibi önlemler alınabilir.” dedi.

https://youtu.be/WbnyoE85UwA

İŞ KAZALARI NASIL ENGELLENİR? İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NE İŞ YAPAR?

İş kazalarını engellemenin ekip işi olduğuna değinen Meydan, “Bu kazaları engellemek sadece iş güvenliği uzmanının yapabileceği bir şey değildir. Temel sorumluluk ise işverene aittir. İş güvenliği uzmanı olarak biz bu aşamada danışman görevi görmekteyiz. İşveren uyarılır, risk ekibi ile birlikte tehlikeler belirlenir ve önlemler alınmaya çalışılır. Burada bize düşen görevler, risklerin belirlenmesinde yardımcı olmak ve koruyucu önlemlere de yol göstermektir.” şeklinde konuştu.

“İŞ YERLERİNDE 3 TEHLİKE GRUBU VARDIR”

İş yerlerinde 3 tane risk grubu olduğunu belirten İş güvenliği uzmanı Onur Gürkan Meydan, şu ifadeleri kullandı:

“Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak üç risk grubu vardır. Çok tehlikeliye örnek olarak, tersaneler ve inşaatları verebiliriz. Tehlikeli sınıflar ise fabrikalar, otomotiv sektörü ve tekstil sektörü olarak gösterilebilir. Az tehlikeli sektöre örnek ise ofis çalışanlarıdır. Yönetmeliğe göre işveren, senede en az 1 defa yangın tatbikatı yada acil durum tatbikatı yapmakla yükümlüdür. Bu tatbikatla beraber çalışanlara acil durumlarda yapılması gerekenler öğretilebilir. Yangın sınıflarımız var. A, B, C, D ve E sınıfı var. Bunların hepsi için ayrı ayrı müdahale yöntemleri bulunmaktadır. Personel eğitimleri verildikten sonra koruma ekibi ve arama ekibi gibi ekipler oluşturularak acil durum anında veya yangın anında ekiplerin görevleri belirlenir ve her ekip kendi üzerine düşen görevi yapar.”