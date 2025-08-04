Kulübün Futbol Şube Sorumlusu Enes Bayraktar, altyapıya verdikleri öneme dikkat çekerek, yapılan görevlendirmelerin hem teknik ekip hem de oyuncu gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti. Bayraktar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yeni sezon öncesi altyapı organizasyonunu güçlendirmeye devam eden kulübümüz, 2025-2026 sezonunda görev yapacak

“2025-2026 futbol sezonunda altyapı gruplarında görev alacak antrenörlerimizi netleştirdik. Mevcut teknik kadromuzu koruyarak, genç ve enerjik isimlerle ekip yapımızı daha da güçlendirdik. Hedefimiz, Kafkasspor altyapısını hem oyuncu gelişimi hem de antrenör kalitesi açısından örnek bir yapı haline getirmek.”



Kafkasspor 2025-2026 Sezonu Altyapı Teknik Kadrosu:

Altyapı Koordinatörü

Nafi Bilaloğlu

U-19

Teknik Sorumlu: Murat Endes

Yardımcı Antrenör: Bilal Özdemir

U-17

Teknik Sorumlu: Özgür Altıntaş

Yardımcı Antrenör: Mustafa Atar

U-16

Teknik Sorumlu: Özkan Özel

Yardımcı Antrenör: Enes Bayır

U-15

Teknik Sorumlu: Nafi Bilaloğlu

Yardımcı Antrenör: Okan Ünal

U-14

Teknik Sorumlu: Kemal Hastürk

U-13

Teknik Sorumlu: Bilal Özdemir

U-12

Teknik Sorumlu: Mustafa Atar

U-11 & U-10

Teknik Sorumlu: Okan Ünal

Spor Okulları Sorumlusu

Kerem Yenigün

Kafkasspor, altyapıdan A takıma uzanan sağlam bir futbol sistemi oluşturma hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Ayrıca açıklamada yeni sezonda görev yapacak tüm teknik ekibe başarılar dilendi.