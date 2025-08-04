MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla gündeme gelen yeni açılım süreci tartışmaları sürüyor. Gazeteci Ruşen Çakır, Abdullah Öcalan’ın, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ı kurulması planlanan yeni bir siyasi oluşuma davet ettiğini ve isim önerisinde bulunmasını istediğini öne sürdü.

Geçtiğimiz aylarda başlayan yeni sürecin, üç aşamalı bir plan çerçevesinde ilerlediği iddia ediliyor. İlk aşamada Abdullah Öcalan’ın örgüte fesih çağrısı yaptığı, ikinci aşamada terör örgütü PKK’nın fesih kararı aldığı ve son aşamada silah bırakma sürecinin devreye gireceği ileri sürüldü.

Sürece dair yeni gelişmeler ise siyaset camiasında büyük ses getiriyor. Ünlü gazeteci Ruşen Çakır, teröristbaşı Öcalan’ın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a yeni bir siyasi parti için mesaj ilettiğini iddia etti.

"YENİ PARTİYE DAHİL OLABİLİRLER"

Medyascope'ta dün kaleme aldığı "Türk solu bu sürecin neresinde?" başlıklı yazısında Çakır, teröristbaşı Öcalan'ın DEM Parti İmralı heyetiyle yaptığı görüşmede Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’a ilettiği mesajı paylaştı. Çakır şu ifadeleri kullandı:

“Erkan Baş’a selamlarımı iletin. Bu yeni partiyi Demokratik Cumhuriyet Partisi diye tanımladım. Burada arkadaşlarla da paylaştım isim olarak, ancak kendisiyle de konuşun, bu girişimim ‘Demokratik Sosyalizm Partisi’ temelinde örgütsel birliğe kadar gidecek. Böyle bir oluşumdan bahsediyoruz. Kendisinden de parti ismi önerisi alın. Bu ismi de kendisine iletin. Selamlarımla beraber bir mesaj olarak iletin Erkan’a. Yeni partiye dahil olabilirler.”