Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 17.46’da başlayıp 18.01’de tamamlandı.

MYK'DA KALANLAR VE GELENLER

Merkez Yönetim Kurulu’nda bazı görevlerde değişiklik yapıldı.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş görevlerini sürdürecek.

Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Teşkilat Başkanı olarak atandı.

Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kültür Politikaları Başkanı oldu.

Kürşad Zorlu, Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

ÖMER ÇELİK’TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Parti genel merkezinde MKYK üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından, Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik’in konuşmasından dikkat çeken başlıklar:

“Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız bugün MKYK toplantısı gerçekleştiğinde saha mahallelerimizden baktığımızda ve aşağıdan yukarıya kadar bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.



Bir demokrasi şöleni olması için büyük bir irade koydular. Ortaya çıkan tablo gösterdi ki AK Parti ve Cumhur İttifaki bölgemizdeki konuları ele alırken gücünü milletinden almaktadır. Bu fedakarlık ve adanmışlık için teşekkür ediyoruz.



Bu süreçte bir kez daha gördük ki vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi hiç bitmeden devam edecektir ve önümüzdeki süreçte de devam edecektir.



Sayın Devlet Bahçeli'ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

AK Parti MYK’sı şöyle:

▪️Genel Başkan Vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş

▪️Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Hayati Yazıcı

▪️Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş

▪️Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz

▪️Tanıtım ve Medya Başkanı: Muhammed Faruk Acar

▪️Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya

▪️Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Kürşad Zorlu

▪️Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya

▪️Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir

▪️Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi

▪️Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur

▪️İnsan Hakları Başkanı: Hasan Basri Yalçın

▪️Mali İşler Başkanı: Ahmet Baha Öğütken

▪️Çevre ve Şehircilik Başkanı: Sevilay Tuncel

▪️Ar-Ge Başkanı: Mustafa Şen

▪️Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer İleri

▪️Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Hüseyin Yayman

▪️Sağlık Politikaları Başkanı: Halit Yerebakan

▪️Genel Sekreter: Eyyüp Kadir İnan