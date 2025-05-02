İŞKUR’dan çıkan karar doğrultusunda, 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 11.00 ile 17.00 arasında grev oylaması yapılacak.

İşçiler Grev Sandığına Gidiyor

Toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde harekete geçen İnegöl Belediyesi çalışanları, grev hakkını kullanıp kullanmamaya oylamayla karar verecek. Grev sandığı, 6 Mayıs Salı günü İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. çalışanlarının katılımıyla kurulacak. Oylama sonucunda greve gidilip gidilmeyeceği netlik kazanacak.

Görüşmeler Sürüyor

İnegöl Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu sözleşme görüşmeleri ise hâlen devam ediyor. Tarafların anlaşmaya varıp varamayacağı ise 6 Mayıs’taki oylamaya kadar olan süreçte belli olacak.