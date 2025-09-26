Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yerlerin ıslak olmasından dolayı kayan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı ile Yeni Cami Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 KDF 821 plakalı motosiklet bulvar ile cadde kesişiminde yerlerin ıslak olmasından dolayı kaydı.

Kayan motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.