Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Beşiktaş derbisinin 17. dakikasında sakatlandı ve devam edemedi.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadeleye 11’de başlayan İsmail Yüksek, maçın 15. dakikasında sakatlık yaşadı. Taç çizgisinde verdiği pas sonrası yerde kalan Yüksek, iki dakika sonra orta sahada kendini yere bıraktı. Hakem Volkan Bayarslan, sağlık ekibini sahaya davet ederken İsmail Yüksek sedyeyle kenara geldi.

25 yaşındaki futbolcunun yerine Rade Krunic oyuna dahil oldu. Yabancı kuralı gereği sahada 2 yerli oyuncusu kalan sarı-lacivertlilerde, zorunlu olarak 19. dakikada Rodrigo Becao - Çağlar Söyüncü değişikliği yapıldı.