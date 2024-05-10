Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre şehirde gün içinde beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyarılarda bulundu.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre öğlen saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bugün öğlen saatlerinden itibaren ilimizin özellikle güney ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.