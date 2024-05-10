Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bursa'da'da seçmen sayısının 2.388.995 olduğu ve %78,84 katılım oranına ulaşıldığı belirtildi.

İnegöl'de yapılan yerel seçimlerde kayıtlı seçmen sayısı 212.381 olurken oy kullanan seçmen sayısı 166.255 oldu. Toplam geçerli oy sayısı ise 157.869 olarak kaydedildi. Seçim sonuçlarına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Alper Taban 68.406 oy alarak %43.33 oranında destek görürken, İYİ Parti adayı Sevda Özcan ise 4.511 oy alarak %2.85 oy oranına ulaştı.

Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kaygusuz 22.089 oy alarak %13.99, Demokratik Sol Parti adayı Sertip Tokoğlu 4.280 oy alarak %2.71 oy oranı elde etti. Zafer Partisi adayı Çağrı Alperen Avcı 3.470 oy alırken, Halkın Kurtuluş Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi ise sırasıyla 134 ve 464 oy aldı. CHP adayı Ali Doğan 19.080 oy alarak %12.08 oy oranına sahipken, Hüda Par ve Millet Partisi sırasıyla 225 ve 200 oy aldı.

Saadet Partisi adayı Hasan Eroğlu ise 33.123 oy alarak %20.98 oy oranıyla ön plana çıktı. DEVA Partisi de 680 oy ile %0.43 oranına ulaştı. Bağımsız adaylar ise toplamda 509 oy aldı.