Son günlerde İspanya'nın doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi. Bu trajik olay, bölgedeki birçok şehirde büyük yıkımlara ve altyapı hasarına neden oldu.

Sel felaketinin etkisiyle, yerleşim yerlerinin yanı sıra tarım arazileri de büyük zarar gördü. Özellikle Valencia, Murcia ve Almeria gibi illerdeki bazı yerleşim alanları tamamen su altında kaldı. Kurtarma ekipleri, kaybolan kişileri bulmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Görgü tanıklarından gelen açıklamalar, suyun hızla yükseldiğini ve insanların evlerinden kaçmakta zorlandığını ortaya koyuyor.

Bölgede çekilen görüntüler, selin neden olduğu tahribatı açıkça gözler önüne seriyor. Taşan nehirler, su altında kalmış araçlar ve yıkılan binalar, felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor. Yerel yönetimler, durumu kontrol altına almak ve yeniden yapılanma sürecini başlatmak için acil önlemler alıyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin bu tür felaketlerin sıklığını artırdığını ve daha büyük hazırlıkların yapılması gerektiğini vurguluyor.

İspanya, bu zorlu süreçte dayanışma ve yardımlaşma duygusuyla kenetlenmiş durumda. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde destek çağrıları yapılırken, felaketin yarattığı yıkımın üstesinden gelmek için gereken adımlar atılıyor.