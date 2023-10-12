Filistin ve İsrail arasında günlerdir süren çatışmalar sonucunda bölgede ölü ve yaralı sayısı artıyor. Gazze’de ölenlerin sayısı 1203 oldu. İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1300'e yükseldi. BM durumun çok tehlikeli olduğunu ifade ederek ateşkes çağrısında bulundu. İsrail Sağlık Bakanı Arbel, İsrail’e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirirken, İsrail'den Hamas'ın elindeki esirler için ilk resmi açıklama geldi.

Bir ailenin en acı anı

BM Filistin Özel Raportörü, "Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor, İsrail sivilleri bombalamayı bırakmalı" dedi. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına altıncı günde de devam ederken Gazze’deki Eş-Şati Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda El Husni ailesine ait bir ev yerle bir oldu. Filistinliler, enkaz altında arama kurtarma çalışması yaptı.

Enkaz altından bir bebeğin cansız bedeni çıkarıldı.

Netanyahu’ya canlı yayında ateş püskürdü

Kardeşine ulaşamayan bir İsrailli canlı yayında İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslenerek "Sayın Başbakan, dışarı çıkın medyanın karşısında çıkın ve özür dileyin. Sizin gözetiminizde bin kişi öldürüldü" dedi.