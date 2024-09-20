İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyrut'taki saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil’in öldürüldüğünü öne sürdü. İsrail, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını yeniden Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönlendirdi. IDF’nin açıklamasında, Akil’in Hizbullah’ın İsrail topraklarına saldırı düzenleme ve Celile'deki bölgeleri işgal etme amacıyla hazırlanan "Celile'nin işgali planı"nın baş aktörlerinden biri olduğu belirtildi.

IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Beyrut'taki hava saldırısında Akil’in yanı sıra en az 10 Hizbullah komutanının öldüğünü duyurdu.

Saldırılar karşılıklı olarak artıyor

Dün, İsrail’de Lübnan sınırına yönelik savaş planının onaylanmasının ardından savaş uçakları Lübnan’a doğru havalandı. Açıklamalara göre, Hizbullah’a ait 30 füze platformu ve ani bir saldırıya hazırlanan 150 füze rampası ile bazı altyapı hedefleri vuruldu. Hizbullah da İsrail'in kuzeyine 150 roket ateş etti.

Lüban Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Beyrut’un güneyine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 8’e, yaralıların sayısının ise 59’a (8’i ağır) yükseldiğini bildirdi.

ABD, Akil için 1983’te Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'nin bombalanmasıyla ilgili olduğu gerekçesiyle 7 milyon dolar ödül koymuştu.