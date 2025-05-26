Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın garantörlüğünde sunulan ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu. İsrail tarafı ise teklifin içeriğine prensipte “evet” dedi. Lübnan merkezli Al Mayadeen'e konuşan Hamas yetkilisi, sürecin Filistin asıllı Amerikalı arabulucu Dr. Bişara Bahbah ve ABD’li yetkili Steve Witkoff’un eşgüdümünde yürütüldüğünü açıkladı.

Hamas, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu Gazze’de ateşkes planını kabul etti. Planın detaylarını paylaşan yetkiliye göre anlaşma, 70 günlük ateşkes ve tutuklu takasını içeriyor.

Belge, iki grup halinde toplam 10 İsrailli tutuklunun serbest bırakılmasını öngören 60 günlük bir ateşkes teklifini içeriyor. Hamas'ın ise 5’i sağ, 5’i ölü olmak üzere 10 tutukluyu serbest bırakması karşılığında 70 günlük bir ateşkes önerdiği ifade edildi.

Açıklamada, Hamas’ın, serbest bırakılacak olan tutuklular ve cenazeleri iki aşamada teslim etmeyi teklif ettiği aktarıldı. İlk teslimatın anlaşmanın ilk günü, ikincisinin ise yedinci günde yapılacağı, bu süreçte günde bin yardım kamyonunun Gazze'ye girişine izin verileceği iletildi.

Yetkili, müzakere sürecinin kalıcı bir ateşkese zemin hazırladığını ve bu sürecin ABD Başkanı Donald Trump’ın açık garantisi altında yürütüleceğini söyledi. Belgede ayrıca, ateşkes süresince tarafların savaşı tamamen sona erdirmek için kapsamlı müzakereler yürütmesi öngörülüyor.

Sunulan belgede, Hamas ve bağlı grupların İsrail'in güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit oluşturmayacağına dair taahhütte bulunmaları isteniyor. Ateşkes dönemi boyunca Hamas'ın İsrail’e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmemesi, silah geliştirilmesi ya da kaçırılması gibi faaliyetlerin engellenmesi maddeleri yer alıyor.

Ateşkes sürecinde ele alınacak ikinci ana başlık ise Gazze’nin yeniden inşası, teknokrat bir hükümetin kurulması ve çatışmaya kalıcı bir çözüm bulunması.

Hamas yetkilisi, ABD’nin, taraflar müzakerelere iyi niyetle devam ettiği sürece ateşkesin sürdürülebilirliğini destekleyeceğini aktardı.

Yetkili, İsrail tarafının da tutukluların sayısı ve serbest bırakılma süreci konusunda prensipte anlaşma sağladığını açıkladı. Arabulucu kanalı yürüten Bahbah ve Witkoff’un, taraflardan belgeye ilişkin nihai cevapları beklediği ifade edildi.

Reuters’a konuşan bir Hamas yetkilisi de aynı çerçevede, "70 günlük ateşkes ve 10 rehinenin iki aşamada serbest bırakılması teklifini Hamas’ın kabul ettiğini" belirtti. Ancak The Jerusalem Post’a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, belgeyi "Hamas’a teslimiyet" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu taslak, kabul etmeye hazır olduğumuz çerçeveden çok, çok uzak. Uygulamada Hamas’a teslimiyet anlamına geliyor."

Bahbah ve ABD’li özel temsilci Steve Witkoff’un arabuluculuğunda hazırlanan taslağa ilişkin, her iki tarafın nihai cevabının beklendiği açıklandı. Hamas kabul ettiğini duyururken, İsrail tarafı henüz resmi bir onay vermiş değil. Süreç, özellikle ABD'nin garantörlüğü altında yürütülmeye devam edecek.