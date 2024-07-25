Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun 25 Temmuz toplantısı sonrası 9 maddelik bildiri yayımlandı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yayınlanan bildiride, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması gerektiği vurgulandı. Bildiride, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı suçlarından dolayı neticeleriyle yüzleşmek zorunda kalacağı belirtildi. Ayrıca, uluslararası toplumun, İsrail'in masum sivilleri hedef alan saldırılarına karşı harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik tehditler, savunma sanayiindeki gelişmeler, uzay çalışmaları ve gençlerin bilim ve teknolojiye katkıları gibi konular da ele alındı. Terörle mücadelede kararlılık vurgulanırken, Suriye ve Irak'taki operasyonlar hakkında bilgi verildi.