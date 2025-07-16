Saldırılarda can kaybı yaşandığı bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ise yaptığı konuşmada, “Vatanın her karış toprağını savunacağız” diyerek kararlılık mesajı verdi.

13 Temmuz’da Suriye’nin güneyinde, Ürdün sınırında yer alan Süveyda’da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar patlak verdi. Bu gelişmenin ardından bölgede tansiyon hızla yükseldi. İsrail hükümeti, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Dürzi bölgesinin İsrail ile entegrasyonuna yönelik girişimleri desteklemiş, bu çerçevede Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, Suriye’ye yönelik saldırıların artacağı yönünde tehditkâr açıklamalarda bulundu. Bugün İsrail ordusu, Şam’a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Kentten yükselen dumanlar dikkat çekerken Netanyahu, İsrail’deki Dürzi vatandaşlara hitaben, sınırı geçmemeleri yönünde çağrıda bulundu. “İsrail Savunma Kuvvetleri çalışıyor, Hava Kuvvetleri çalışıyor, diğer kuvvetler çalışıyor. Dürzi kardeşlerimizi kurtarmak ve rejim çetelerini ortadan kaldırmak için çalışıyoruz” diyen Netanyahu, vatandaşlardan evlerine dönmelerini istedi.

Savunma Bakanı Katz ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Şam’daki sinyaller bitti, şimdi acı darbeler gelecek” ifadelerini kullandı. Katz, İsrail ordusunun Süveyda’daki operasyonlarını sürdüreceğini belirtti ve Dürzilere yönelik saldırıların tamamen durdurulmasına kadar bu müdahalenin devam edeceğini vurguladı. Katz ayrıca, İsrail’deki Dürzi toplumu Suriye’deki yakınlarını koruma konusunda orduya güvenmeye davet etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise ulusa sesleniş konuşmasında, başkentte kalacağını ve ülkesinin her karış toprağını savunacağını belirtti. Bu açıklamalar, bölgede tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor.