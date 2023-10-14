İsrail ve Filistin arasındaki devam eden çatışmalar devam ediyor. Bölgede her geçen gün ölü ve yaralı sayısı artıyor. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin savaş suçu olduğunu ifade ederken Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Gazze'deki ablukanın söz konusu hukuka aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu. İsrail gece boyunca yoğun bombardımanını sürdürürken, keşif birliklerinin Gazze'ye girdiği aktarıldı.

08.50

6 SAAT GÜVENLİ GEÇİŞ İZNİ

İsrail, saat 10-16 arası sivillerin güneye geçişine izin vereceğini açıkladı.

09.00

REUTERS: İSRAİL TARAFINDAN FIRLATILAN ROKET NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Reuters, X Arapça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah'ın hayatını kaybettiği dünkü saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

09.45

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşecek.

11.30

İSRAİL VURMUŞTU! SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İsrail'in Gazze'deki Filistinliler için güneye gidin açıklaması sonrasında vurulan konvoydakilerin son görüntüleri ortaya çıktı.

13.00

HAREKETE GEÇTİLER

İsrail'in sabah verdiği süre saat 16.00'da sona eriyor. Sürenin dolmasına az bir süre kala İsrail sınıra asker yığmaya devam ediyor. Sınırdaki tank hareketliliği kameralara yansıdı.