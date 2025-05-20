İstanbul Bakırköy Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği “Gençlik Şenliği”, spor turnuvalarına ev sahipliği yaptı.İSTANBUL (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “Gençlik Şenliği” düzenleyen Bakırköy Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra spor turnuvaları da düzenledi.

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içinde gerçekleştirilen turnuvalar, iki gün boyunca kıyasıya rekabete ev sahipliği yaptı. Futbol, tenis ve basketbol branşlarında oynanan maçlar, çok sayıda sporcu genci bir araya getirerek, bayram coşkusunu hissettirdi. Futbol turnuvasında galip gelen Bakırköy 1903 Futbol Kulübü, Basketbol turnuvasında kazanan Cadde Boys ise gurur yaşattı.