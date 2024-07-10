İstanbul Boğazı Beykoz açıklarında ’Lıonfısh’ isimli gemide makine arızası yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada. Boğaz trafiğinin geçici olayak askıya alındığı öğrenildi.

Yük taşıyan ve İstanbul boğazından geçmekte olan ’Lıonfısh’ isimli bir gemi İstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarından geçtiği sırada motor kısmında arıza yaşandı. Gemi kaptanı ve gemi mürettebatı tarafından bu durum sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gemi kıyıya çekildi. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, ’Lıonfısh’ simli gemide meydana gelen makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" denildi.