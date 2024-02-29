İstanbul’a yoğun sis etkili oluyor. 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve boğazın bazı kesimleri adeta sise gömüldü.

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sis sabah saatlerinde de özellikle boğaz ve çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü ve İstanbul Boğazı sise gömülerek adeta gözden kayboldu. Avrupa Yakası’ndan çekilen görüntülerde boğazın diğer yakası sisten görünmezken sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düştü.