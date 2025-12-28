Tekirdağ'da üç gündür etkisini sürdüren kuvvetli poyraz nedeniyle sahilin bazı bölümleri kırmızı yosunla kaplandı.

Kent genelinde etkili olan rüzgarla birlikte oluşan dalgalar, kıyı şeridine yoğun miktarda yosun ve çeşitli atıkları sürükledi. Özellikle sahilin belirli noktalarında biriken kırmızı yosunlar dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara vatandaşların ilgisini çekti. Dalgaların zaman zaman etkisini artırdığı görülürken, yosunların rüzgar yönüne bağlı olarak kıyı boyunca yayıldığı gözlendi.

Yetkililer, oluşan durumun mevsimsel hava hareketlerine bağlı olduğunu ve gerekli görülmesi halinde sahil hattında temizlik çalışması yapılacağını belirtti.