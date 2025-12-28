Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Sinan Özdemir, havaların soğumasıyla acil servislerde yoğunluk yaşandığını belirterek, vatandaşları vücut direncini korumaları konusunda uyardı. Özdemir, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlendiğini söyledi. Okulların açılması ve toplu taşıma kullanımının, virüslerin damlacık yoluyla bulaşmasını kolaylaştırdığına dikkati çeken Özdemir, mevsimsel grip, influenza, sinüzit ve rinit vakalarının hastaneye başvuru sıklığını artırdığını kaydetti.

Dr. Özdemir, halk arasında "koronavirüsün tekrar arttığı" yönündeki söylemlere ilişkin, klinik olarak solunum yolu hastalıklarında artış gözlemlediklerini ancak kesin tanının PCR testleriyle konulabileceğini, bu nedenle vakaların kaynağının covid-19, influenza veya diğer virüsler olup olmadığı konusunda genelleme yapmanın doğru olmayacağını ifade etti.

"Sıcak-soğuk dengesine dikkat edilmeli"

Hastalıklardan korunmak için vücut direncinin yüksek tutulması gerektiğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Kişilerin direncini yüksek tutması gerekiyor. Hava soğuduysa kalın giyinip, kendimizi koruyacağız. Tabii kişi toplu taşıma kullandığında zaman zaman çok dikkat edemiyor. Vatandaş, sıcak-soğuk dengesini tam yapamadığında direncin kırılmasına sebebiyet veriyor. Sabah çok soğukta çıkıp fark edilmediği zamanlar olabiliyor. Genel vücut direncini korumak için meyve ve lifli gıda tüketmek faydalı olunacaktır."

Hafif semptomlarda evde istirahat ve vitamin takviyesi öneren Özdemir, "Burun akıntısı, öksürük ve hapşırma gibi durumlarda vatandaşlarımız evde basit destekleyici tedaviler uygulayabilir. Ancak dirençli ateş ve ciddi solunum güçlüğü varsa vakit kaybetmeden en yakın acil servise başvurulmalı" uyarısında bulundu.