Mobilya sektörünün Avrupa’daki en büyük buluşma noktası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF), Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) aynı anda kapılarını açtı. 6 gün boyunca dünya mobilya sektörünün devlerini bir araya getirecek olan fuar, bu yıl toplam 250 bin metrekare alanda 1000'e yakın markaya ev sahipliği yapacak. İnegöl’den ise 300’e yakın firma fuara katılım sağladı.

Fuar açılışında konuşma yapan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, fuara ilişkin bilgiler verdi;

“küresel mobilya ihracatında ilk 5'e girmeyi hedefleyen ve alanında dünyanın en prestijli 3 fuarından birisini düzenleyen Türk mobilya sektörü, 2028'de 12 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarına 1000 civarında firma, 3 binden fazla markayla katılırken, 200 bin ziyaretçinin hem trendleri görmek hem de yeni işbirlikleri sağlamak için bu organizasyona gelmesi bekleniyor.

Üreticiler ile dünyanın önemli satın alıcılarını bir araya getiren ve milyar dolarlık iş birliklerine zemin oluşturan IIFF'nin 2025, 2026 ve 2027 takvimi bugünden hazırlandı.”