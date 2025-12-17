Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut’un Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, ‘cinayet’ soruşturma olarak devam etmişti. Güllü’nün ölümü sonrasında çarpıcı mesajları ortaya çıkan ve şüpheleri üzerine çeken kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

26 Soru Soruldu

Güllü’nün kızının tutuklaması sonrasında oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in annesinin evine girerek bir şeyler aldığı görüntüler gündem olmuştu. Bu görüntüler sonrasında ifadeye çağrılan Tuğberk Yağız Gülter’e 26 soru soruldu.

Camı Kırıp Ne Aldı?

Yalova Adliyesi'nde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade veren Gülter, anahtarı olmadığı için eve yan daireden girdiğini, camı taş ile kırdığını, kasadaki yeşil çantayı aldığını, çantada banka hesap cüzdanları, Güllü’nün yazdığı şarkı sözleri ve telif haklarına ilişkin evrakların ve tapuların olduğunu söylemişti.

"3 Sebep Olabilir"

Sabah’ta yer alan habere göre, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in annesini daha önce cam üstüne düştüğü için cam korkusu olduğunu söyledi. Gülter, annesinin cama çıkması için 3 sebep olduğunu belirterek, ifadesinde şunları söyledi:

Annemin o gün cam açık olmasına rağmen camın orada bulunmasının ancak 3 sebebi olabilir. Birincisi açık olan camı kapatmak için olabilir. İkinci sebep belki gerçekten söylediği gibi kelebek gibi bir küçük böcek tarzı bir şey vardı, onu öldürmemek için camdan alıp atmak istemiş olabilir. Üçüncü sebep onu birinin cama bir şekilde götürmüş olmasıdır. Çünkü annem kesinlikle kendisi hiçbir sebep yokken o dar açık camın olduğu yere geçmez.

Gülter, yatağın konumunun daha önce dikey olduğunu, ablasının deli yattığı için annesinin konumunu değiştirmiş olabileceğini söyledi.

Güllü'nün Kardeşlerinden Suç Duyurusu

Öte yandan Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem ve Tuğberk Yağız Gülter’i annelerini miras için öldürdüğünü iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kardeşlerinin dosyaya dahil olma isteği, mirasçı olamayacakları gerekçesiyle reddedildi.

Mal Varlığı Ortaya Çıktı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan incelemede Güllü'nün mal varlığına ilişkin detaylar da belli oldu. İncelemelerde savcılık tarafından 50’nin üzerinde banka ve sigorta kurumlarıyla yazışma yapıldı.

2 Daire, 850 Lira

Güllü’nün ölümüyle ilgili herhangi bir sigorta ödemesinin olmadığı, Güllü’nün Çınarcık’ta annesinden kalma 2 dairesinin olduğu, banka hesaplarında ise 250 ile 850 lira arasında değişen miktarlarda küçük bir meblağ dışında paranın bulunmadığı, tespit edildi.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Gülter ise avukatlara para veremeyecek bir durumda olduklarını ifade etmişti. Güllü'nün sahne aldığı mekânlardan ortalama günde 400 bin lira aldığı ve aylık yaklaşık 4 milyonluk bir gelire ulaştığı iddia edilmişti.