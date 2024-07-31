Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) tarafından yönetilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe)’un açıkladığı Haziran hava trafik raporuna göre, 2024 yılının ilk yarısında Avrupa’nın hava trafiği en yüksek 10 havalimanı arasında yer aldı. ACI’nın açıkladığı Haziran sonu rakamlarına göre bu senenin ilk yarısında İstanbul Sabiha Gökçen’den yararlanan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,6 artışla 19.835.915 oldu.

2023 yılını 37,1 milyon yolcu rekoru ile tamamlayan ISG, ACI EUROPE’a göre yılda 25 milyon ila 40 milyon yolcu ağırlayan ‘mega havalimanları’ kategorisinde pandemi öncesine (2019 yılının ilk yarısı) kıyasla ilk yarıda yolcu trafiğinde yüzde 18,5 ile en yüksek artışı bildiren 2. havalimanı oldu.

Havayollarının 2024 yılının ilk yarısındaki yolcu yoğunluğu Covid-19 pandemisi öncesi dönemin de üzerine çıktı. Şehir içi ulaşım çeşitliliği ve merkezlere olan yakınlığıyla ‘şehrin havalimanı’ olarak adlandırılan ISG, 55 ülkede 40 iç hat ve 125 dış hat noktasına hizmet verirken genel olarak 165 destinasyonla güçlü bağlantılara sahip. ISG 2024 yılı başından bu yana uluslararası 9 yeni hat açarak küresel bağlantı ağını daha da genişletti.