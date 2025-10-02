Marmara’da saat 14.55’te 5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken İstanbul’un birçok noktasında vatandaşlar kendilerini dışarı attı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir. Saat 16.40 itibariyle İstanbul’da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku; 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112’ye ihbarda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA