“BU TÜR MAÇLAR DAHA ZORDUR”

Maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güldüren, farklı galibiyete rağmen karşılaşmanın kolay geçmediğini vurguladı. Oyuncuları maça konsantre etmenin zor olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, “Böyle maçlar her zaman daha zor. Oyuncuyu konsantre etmek zordur. Ancak biz bu işe inanmış, gönül vermiş oyunculardan oluşan bir ekibiz. Futbolcularımız son dakikaya kadar çok iyi mücadele etti ve bunun karşılığında da skoru aldık. Tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum.” dedi.

“ŞANLIURFA MAÇINA ODAKLANDIK”

Önlerinde kritik karşılaşmalar olduğunun altını çizen Güldüren, “Önümüzde dört önemli maç var. Bu maçların üçü puan durumunda bizim üstümüzde olan takımlarla. Karaman maçını geride bıraktık. Şimdi çarşamba günü deplasmanda oynayacağımız Şanlıurfaspor maçına odaklandık. İnşallah bu maçtan puan ya da puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ INEGÖLSPOR’U PLAY-OFF’A TAŞIMAK”

Play-off hedeflerini dile getiren Güldüren, İnegölspor’un uzun süredir bu başarıya hasret olduğunu hatırlatarak, “Belki de sezon başında kimsenin hayal etmediği bir başarıyı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İlk hedefimiz İnegölspor’u play-off oynatmak. Bu sürecin ne kadar zorlu olduğunu biliyoruz, geçmişte yaşadık ve tecrübe ettik” diye konuştu.

“BU OYUNCU GRUBU BAŞARIYI HAK EDİYOR”

Takımın aidiyet duygusuna vurgu yapan Güldüren sözlerini şöyle tamamladı: “Uzun yıllardır play-off hasreti var. Kadromuzda isteyen, arzulayan ve bu başarıyı hak eden bir oyuncu grubu var. Sezon başından bu yana aidiyet duygusu yüksek, kendini İnegöl’e adamış futbolcularla mücadele ediyoruz. Bütün göstergeler bu takımın kalbiyle, yüreğiyle sahada olduğunu gösteriyor.”