Açıklamada, İstanbul Valisi Davut Gül’ün İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yerleşkesi’nde kurulan kriz merkezinde çalışmaları koordine ettiği belirtildi. Saat 15.30 itibarıyla yapılan değerlendirmelere göre, enerji ve altyapı sistemlerinde, doğalgaz hatlarında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında günlük yaşamı aksatacak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, deprem nedeniyle herhangi bir can kaybının bulunmadığı ifade edilirken, panik anında yüksekten atlayan 151 vatandaşın yaralandığı ve bu kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığı, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- ⁠Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. - ⁠Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. - ⁠Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih ilçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. - ⁠İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir."