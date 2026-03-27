İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 4 cezaevi aracı kaza yaptı. Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Kaza saat 14.40 sıralarında Başakşehir Avrupa Otoyolu Edirne İstikametinde, Metris Ceza İnfaz Kurumu'na ait 4 ring aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Ceza infaz kurumlarındaki 48 tutuklu-hükümlünün sevki sırasında meydana gelen kazada 6 jandarma personeli ve 9 hükümlü-tutuklu hafif şeklide yaralanmıştır. Yaralılar, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır' denildi.