Olay saat 20.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir bankamatikte meydana geldi. Gizem Doğan, arkadaşıyla birlikte para çekmek için ATM’ye gittiği sırada cihaz üzerinde bırakılmış halde bir miktar para buldu.

17536121 Db0F 491D B137 6E7E72458E43Paranın kendisine ait olmadığını anlayan genç kız, hiç tereddüt etmeden durumu polis ekiplerine bildirdi.

0399De3E 412A 4314 Bdfa 8C9256C20940İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine yaklaşık 10 bin TL’yi teslim eden Doğan’ın duyarlı davranışı çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

E996Fc12 83Be 47Fb 973D B0F5D64F9C93

Polis ekipleri, unutulan paranın sahibine ulaştırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ