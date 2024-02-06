İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, 3’ü polis 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırı girişiminin meydana geldiği Çağlayan’daki Adalet Sarayı’na gelerek incelemelerde bulundu.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi oldu. Olayda 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı. Biri kadın iki saldırgan ise ölü olarak ele geçirilmişti.

Olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Sarayına gelerek incelemelerde bulundu. Gül ve Yılmaz yetkililerden bilgi aldı. Ardından İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz yaralıların yattığı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine gelerek yaralılar hakkında bilgi alarak hastaneden ayrıldı.