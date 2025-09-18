Sultangazi Belediyesi başarıya kayıtsız kalmıyor. Kısa süre önce Liseye Giriş Sınavı’nda derece yapan öğrenciler için Karadeniz turu düzenlenmiş, öğrenciler birçok şehri görmek fırsatı bulmuştu. Bu kez üniversite sınavında başarı elde eden SEDA öğrencileri ve ilçedeki lise birincileri için Bosna Hersek Turu düzenlendi.

Gezi 4 gün sürdü

Geziye YKS sınavında Türkiye derecesi yapmış Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) öğrencileri ve ilçedeki liselerin birincileri katıldı. 4 gün süren gezinin ulaşım ve konaklama dahil tüm masrafları Sultangazi Belediyesi tarafından karşılandı.

Osmanlı mimarisi şehrin her yerinde

Doğal güzellikleri kadar Osmanlı izleri taşıyan tarihi ve kültürüyle de dikkat çeken Saraybosna, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Rehberler detaylı bir şekilde şehrin önemli noktalarını öğrencilere anlatarak, tarihte kısa bir yolculuğa çıkmalarını sağladı. Mostar Köprüsü, Saraybosna şehir müzesi gençlerin tarihte kısa bir yolculuk yaptırırken şehrin en dikkat çeken noktalarından olan ve tarihin en büyük insanlık trajedilerden birine ev sahipliği yapan Srebrenitsa öğrencilere duygu dolu anlar yaşattı. Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabri de ziyaret edildi. Osmanlı zamanında yapılan cami ve medreseler de öğrencilerin ilgisini çekti. Öğrenciler Sırbistan’ı da görme fırsatı buldu. Sırbistan’ın Başkenti Belgrad ve Novisad’ı gezen öğrenciler bol bol fotoğraf çektirdi.

"Başarıyı ödüllendirmek mühim"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Başarı gençlerden ödüllendirmek bizden dedik, başarılı gençlerimize Bosna Hersek’i gezdirdik. Başarı kadar başarıyı ödüllendirmek de mühimdir. Yeni başarılara kapı açmak ve öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak için üniversiteli olan gençlerimize güzel bir anı kalsın istedik. Gençlerimiz Osmanlı mimarisi ve doğasıyla büyüleyen Bosna Hersek’i 4 gün boyunca gezme fırsatı buldu. Gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum. Bu tür başarıya teşvik eden, öğrencilerimizi motive eden etkinliklerimizin devamı gelecek" dedi.