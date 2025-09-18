İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, ‘müstehcenlik’ suçu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Bakanlık, yaptığı açıklamada yasal sürecin başlatıldığını ve soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceğini belirtti.

Madde 226 Müstehcenlik Suçu Neyi Kapsıyor?

Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi, müstehcenlik suçlarını düzenliyor. Buna göre, çocuklara müstehcen içerikli görüntü, yazı veya sözlerin verilmesi, gösterilmesi, okutulması ya da dinletilmesi; bu tür içeriklerin satışa sunulması veya yayınlanması cezai yaptırıma tabidir. Suçun niteliğine göre, altı aydan on yıla kadar hapis ve adlî para cezası öngörülüyor. Ayrıca, çocukların kullanıldığı veya çocuk gibi görünen kişilerin yer aldığı içeriklerde cezalar daha ağır olabiliyor.