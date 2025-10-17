Sanatçı Mehmet Çevik, İstanbul Bahçeşehir’de bulunan bir mekanda hayranlarıyla buluştu.

Sanatçı Mehmet Çevik, Başakşehir Bahçeşehir’de bulunan bir mekanda düzenlenen etkinlikte, hayranlarıyla buluştu. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sahne alan Çevik, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

"Mehmet’iniz bu gece İstanbul’da yıkım gerçekleştirecek"

Sahne öncesinde açıklamalarda bulunan Şarkıcı Mehmet Çevik, "Bu akşam uzun bir aradan sonra, İstanbul’un en güzel mekanlarından birinde kıymetli dostlarımla buluşmanın heyecanını yaşıyorum. Bütün sahnelerimize en iyi şekilde hazırlanıyoruz ama bu akşam ayrı bir güzellikle hazırlandık. İçeride birbirlerinden kıymetli dostlarımız, sevenlerimiz, şarkılarımıza eşlik etmek için bekleyen birbirlerinden kıymetli dostlarımız var. Beni yalnız bırakmamışlar. Gururluyum, mutluyum, heyecanlıyım. Bu heyecanımı sizlerin sayesinde de birçok sevenlerime duyurmaya çalışıyorum. Birazdan sahnedeyim. Mehmet’iniz bu gece İstanbul’da yıkım gerçekleştirecek" dedi.