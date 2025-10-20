Ziyaretler 24 Ekim’de başlıyor

Semih Yalçın, "Halkla ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla 24 Ekim 2025’ten itibaren 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Bu ziyaretler kapsamında milletimizin tüm kesimleriyle bir araya gelinerek 'Derdiniz Derdimizdir' başlıklı sohbetler düzenlenecektir. Etkinliklerin geniş katılımlı olması hedeflenmekte olup, tüm il ve ilçelerde yaygınlaştırılarak ülke genelinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretleri ile 'Derdiniz Derdimizdir' sohbetleri, birbirini tamamlayan iki konsept olarak ele alınacaktır. Bu programlar sadece ev ziyaretleriyle sınırlı kalmayacak; esnaf, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve hatta köyleri de kapsayacak şekilde genişletilecektir." ifadelerini kullandı.

Yalçın: Türkiye terörizmi pes ettirmiştir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada terörün Türkiye’yi uzun yıllar boyunca siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan olumsuz etkilediğini belirterek, “Ülkemiz, modern çağı yakalama yolculuğunda neredeyse yarım asır kaybetmiştir” dedi. Türkiye’nin PKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı olağanüstü bir mücadele verdiğini ifade eden Yalçın, “Milletimizin varlık bilinci, devletimizin kararlılığı ve eriştiğimiz teknolojik imkânlarla terörizme caydırıcı dersler verilmiştir. Türkiye, terörizmi pes ettirmiştir” ifadelerini kullandı.

Yalçın, MHP’nin “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda sahaya indiğini ve “Hayırlı Günler Komşum” ile “Derdiniz Derdimizdir” temalı ziyaretlerin 24 Ekim 2025’te başlayacağını açıkladı. Bu kapsamda köylere kadar uzanacak sohbet toplantılarında vatandaşların taleplerinin dinleneceğini belirten Yalçın, “Terörsüz Türkiye olgusu, sadece barışın değil, ekonomik kalkınmanın da önünü açacaktır” dedi. MHP’nin hem sosyal barış hem de ekonomik refah için çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Yalçın, “Partimiz, halkın dertleriyle hemdert olmaya ve yapıcı siyaset anlayışını sürdürmeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.

Yalçın, bu buluşmaların vatandaşlarla doğrudan temas kurarak beklenti ve taleplerin kayda geçirilmesini amaçladığını kaydetti.

“Terörsüz Türkiye’nin hedefi sadece iç barış değil”

Yalçın ayrıca, “Terörsüz Türkiye” vizyonunun yalnızca ülke içindeki barış için değil, aynı zamanda Gazze’de yaşanan soykırımın sona erdirilmesi, Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması ile KKTC’nin uluslararası arenada tanınması gibi bölgesel hedeflerle de yakından ilişkili olduğunu vurguladı. “Bu durum, Türkiye’nin Karadeniz, Ege, Balkanlar ve Kafkaslar’daki stratejik çıkarlarından ayrı düşünülemez” ifadelerini kullandı.