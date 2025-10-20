Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlanmalarında yeni dönem kapıda. SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Torba Yasa ile birlikte prim oranlarının önemli ölçüde artacağını ve bu artışın tüm borçlanma türlerini etkileyeceğini duyurdu.

Erdursun paylaşımında, “Meclise gelecek Torba Yasa ile birlikte SGK borçlanma oranlarında ciddi artış bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan bilgilere göre, şu anda yüzde 32 olarak uygulanan SGK borçlanma oranının yüzde 45’e yükseltilmesi öngörülüyor. Ayrıca Bağkur prim oranının da mevcutta yüzde 34,5 seviyesindeyken yüzde 45’e çıkarılması planlanıyor. Bu değişikliklerle birlikte, borçlanmalarda ortalama yüzde 41 oranında bir artış gündeme gelecek.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı açıklamada bu düzenlemenin; doğum, askerlik, doktora, uzmanlık, usta öğreticilik ve Bağkur ihyası gibi 5510 sayılı Kanun’un 41. maddesi kapsamındaki tüm borçlanmaları doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Ayrıca “Ocak ayında asgari ücrete gelecek zam da eklendiğinde, borçlanma tutarları yüzde 60’ların hatta üzerinin de üstüne çıkabilir” ifadelerine de yer verdi. Uzman, doğum, askerlik, halk eğitim / usta öğreticilik, doktora / tıpta uzmanlık süresi ve Bağ-kur ihyasının bu zamdan doğrudan etkileneceğini belirtti.

Erdursun, vatandaşları zamanında başvuru yapmaları konusunda uyararak, “Eksik gününüz varsa hemen e-Devlet’ten veya SGK’dan durumunuzu kontrol edin. Borçlanma başvurunuzu geciktirmeyin. Torba yasa yürürlüğe girmeden işlemlerinizi tamamlayın” dedi. Ayrıca, “Ocak’ı bekleyeyim derseniz, hem bu yüzde 41 artıştan hem de asgari ücret zammından dolayı yüzde 60–90 arasında fazladan ödeme yapabilirsiniz” ifadeleriyle vatandaşları uyardı.