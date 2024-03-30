31 Mart yerel seçimlere 1 gün kala İstanbul’da oylarını kullanılacağı okullara sandıklar kuruldu. Sınıflara paravan kurulurken, seçmenlerin oylarını kullanılacağı sandıklar ve oy kabinleri sınıflara yerleştirildi.

Türkiye’de yarın gerçekleştirilecek 31 Mart 2024 yerel seçimler nedeniyle okullarda son rötuşlar yapılıyor. Beşiktaş Balmumcu’da bulunan 100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu’na sabah saatlerinde hazırlıklar başladı. Sınıflarda seçim için son düzenlemeler yapılırken seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar ve paravanlar sınıflara getirildi. Sıralar çekildi, sandıklar yerleştirildi. Sınıflara taşınan paravanların kurulumuna başlandı. Seçmenlerin oylarını kullanacakları sandıklar ve oy kabinleri sınıflara yerleştirildi.