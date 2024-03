İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AK Parti Esenyurt ilçe Başkanlığını ziyaret etti.Bakan Yerlikaya'ya İçişleri Bakan yardımcısı Mehmet Sağlam, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü eşlik etti.

Bakan Yerlikaya AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Esenyurt Koza Mahallesi'ndeki bir otelde iftar programına katıldı.

"92 milyar liralık mal varlığına MASAK raporundan sonra mahkeme el koydu"

Geçtiğimiz dönemlerde operasyonlarla gündeme gelen ve mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomenleri hakkında konuşan Yerlikaya, "Fenomenler vardı nerede şimdi? Bizim kimsenin malında mülkünde onu da nasıl değerlendirdiği bunla bir derdimiz yok. Ama bir şikayet var ve MASAK bunları inceledi ve haydan gelmiş huya gidiyor diyorsa dur diyoruz biz. İnceliyoruz savcımıza arz ediyoruz. Savcımızda mahkemeye iletiyor. Mahkeme de gelin bu şekilde diyor. Toplamda da Türkiye'de 92 milyar liralık mal varlığına MASAK raporundan sonra mahkeme el koydu. Bu araçları biz kimden aldık? 421 organize suç örgütünün taşınır taşınmaz mal varlığı hakkında İstanbul Emniyetimiz savcılığa, savcılıkta ilgili mahkemeye müracaat etti. Mahkeme de dedi ki biz bu müracaatı yerinde gördük.

"Anahtarını onlardan aldıysak, biz de bunu kahraman polisimize trafik devriyesi yapalım dedik"

Bu taşınır araçları İstanbul Emniyetine Tahsis ettik. İstanbul Emniyetine tahsis edildikten sonra bende dedim ki bizim insanımıza eziyet edip, malından mülkünden haksız yere el koyduğu ve biz bunu çökerttik adalete teslim ettik. Anahtarını onlardan aldıysak, biz de bunu kahraman polisimize trafik devriyesi yapalım dedik. Bu sadece İstanbul'a değil dünyada da yazılı basına ve sosyal medya da çıktı. Verilen mesaj çok büyüktü. İster bu ülkeden gel, ister başka ülkeden ol. İster yerel, ister ulusal olsun. Eğer organize suç örgütü iseniz biz eninde sonunda size diz çöktürürüz. Adalete teslim ederiz. Varsa arabanız onun da anahtarını alırız ve polisimize devriye arabası yaparız" diye konuştu.

"Bir demokratik şölene hazırlanıyoruz"

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından ' İstanbul'un Huzuru, Esenyurt'un Huzuru' iftar buluşmasına katılan Yerlikaya, 31 Mart yerel yönetimler seçimleriyle ilgili olarak, "Bir demokratik şölene hazırlanıyoruz. Özgür bir ortam. Herkes sevdiği, inandığı ve daha önceden belediye başkanı olanlar yaptıklarını ve bundan sonra yapacak olduklarını, onun yerine ben geleyim diye ortaya çıkan tüm adaylar da bizimle beraber yürürseniz biz bu şehri nasıl bir noktaya getireceğiz diye sizlere aynı bu sahnede olduğu gibi arz-ı hal edildi. Demokrasi böyle güzel bir nimet. Allah bize bu nimetin kıymetini bildirsin" şeklinde konuştu.

"5 günde çözeceğimi 5 saatte çözmek istiyorum"

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de ünlü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili de açıklamada bulunan Yerlikaya, "Daha dört gün önce, bir motosikletin arkasından bir mekana bir edepsizlik yaptılar. Kurşun sıktılar. 2. Gün akşam, hepsini ben paylaştım doğru adalete. Öyle taşeron motosikletin arkasında işini iyi yapmış diğer esnaflardan daha iyi müşteriyi memnun eden bir esnada şekil yapmak var mı kardeşim öyle bir şey. Sen kimsin? Kimsin sen? Bu noktada değerli kardeşlerim 112 çağrı. Bakın el elden üstündür. Biriz beraberiz. Arsızlarla, hırsızlarla mücadelede elbirliği yapmalıyız. İstihbaratımız var her şeyimiz var ama ben 5 günde çözeceğimi 5 saatte çözmek istiyorum" dedi.

Uyuşturucuyla mücadeleye de değindi

Cezaevlerinde yatan 310 bin tutuklunun yüzde 33'ünün uyuşturucu suçlarının olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Çocuklarımızı, gençlerimizi ve geleceğimizi zehirlemeye cüret eden yine paradan başka hiçbir şeye tapınmayan bu densizlere ne yapıyoruz? Şafakta da gün batımında da planlı ve sokakta olanlara da her zaman bunları yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız ve çalışıyoruz. Cezaevinde 310 bin yatanın yüzde 33'ü bunlardan. Burada Türkiye'de benim görev yaptığım 10 ay süresince 114 ton adet olarak 38 milyon adet, kök olarak 156 milyon kök ele geçirildi. 4 bin 744 kişi tutuklandı. 2 bin 403 adli kontrol var. Ama size bugün farklı bir şey söylemek istiyorum. Bununla ilgili en büyüğünden en küçüğüne Limanlardan balıkçı barınaklarına, marinalardan kara deniz ve havayolu kapılarından her yerden ve her saatte bir öncekinden daha diri ve daha azimli mücadele ediyoruz ki bir gencimizi dahi bununla ilgili o içinden çıkılması zor olan duruma düşmesini istemiyoruz. Amerika teslim olmuş. Avrupa Birliği teslim olmuş. Belirli bir miktarda üzerinde çıktıysa cezası yok. Belirli köşeler yapmışlar oralarda kullanabilirsin. Bizim medeniyet inanç değerlerimizle bunu yapamayız. Biz eşrefi mahlukatız. Akıl devre dışı kaldığı zaman ne oluruz biz? Her türlü suçun kapısı sonuna kadar aralanır. Buna izin verebilir miyiz" diye konuştu.

"Avrupa birliğinin tüm ülkeleri tebrik ediyor"

İftar programından sonra yaptığı konuşmada düzensiz göçmenlerle mücadele konusuna da değinen Bakan Yerlikaya, "Düzensiz göçle ilgili, İstanbul'da 10 ayda nereden nereye geldik. 103 mobil göç aracı verdik buraya. Turistlerimizi rahatsız etmeden ve 1 milyon 88 bin yasal olarak kalanlar var. Onları da tedirgin etmeden. Bunu biz bulduk. Biz dünyanın en büyük 15. Şehriyiz. Avrupa Birliğinde ve komşu ülkelerde bunu örnek almaya başladılar. Bakın bunların içinde parmak izi tarayıcısı, bir tercüman ve göç uzmanı var. Ve şu an Avrupa birliğinin tüm ülkeleri tebrik ediyor. Onlar da örnek aldılar" dedi.