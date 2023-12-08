İstanbul’un Bağcılar ilçesinde yasadışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. “Kasten Yaralama”, “Görevli Memura Mukavemet” ve “Uyuşturucu Madde Kullanma” gibi suçlardan emniyette çok sayıda kaydı olan zanlıların üzerinden 682 bin 565 TL ile bin dolar para ele geçirilirken, mahkemede serbest kaldıkları öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bahis oynatan 3 kişilik bir şebekeyi takibe alan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araştırmalar sonucu şüphelilerin Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan bir evde “dijital bahis” adı altında sanal bahis oynattıklarını tespit etti.

Yerleri ve açık kimlikleri belirlenen S.A., A.A. ve M.S.Ö. adlı 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik 3 Aralık’ta söz konusu eve baskın yapıldı.

Sanal bahisçiler serbest kaldı

Operasyonda 3 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, bir dizüstü bilgisayar, 1 adet laptop, 5 cep telefonu, 1 çeyrek altın, para sayma makinesi, 19 tabanca mermisi, 682 bin 565 TL ve bin dolar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Burada şüphelilere yönelik yapılan GBT sorgusunda “Kasten Yaralama”, “Görevli Memura Mukavemet”, “Uyuşturucu Madde Kullanma” gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahısların, 4 Aralık’ta “Yasadışı Bahis” suçundan sevk edildikleri savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi.