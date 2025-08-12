Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, davacılar ve Tomomar Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne 07 Ağustos 2025 tarihli tensip kararıyla üç aylık geçici konkordato mühleti verildi. Ayrıca konkordato komiseri olarak mali konularda uzman Ali Kahveci atandı.

İŞTE KONKORDATO SÜRECİNE DAİR DETAYLAR: Davacılar, MUSTAFA ERDEM CEYLAN (19762653324) VE TOMOMAR SAĞLIK HİZMETLERİ TEKSTİL İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(0850004533400024)'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 309/a İla 309/l))

Yukarıda isimleri geçen davacılara 07/08/2025 tarihli tensip kararlarıyla birlikte ÜÇ (3) AYLIK GEÇİCİ KONKORDATO MEHLİ VERİLMİŞTİR.

1. Davacı- borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz.

2. İ.İ.K'nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMİŞTİR.

3. 07/08/2025 TARİHİNDEN İTİBAREN YENİ İCRA VE İFLAS TAKİBİ YAPILAMAYACAKTIR.

4. Tedbirler İ.İ.K.'nın 206'ncı maddesinin 1'inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez.

5. Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere bir konkordato komiseri atanmıştır. Mali konularda uzman komiser olarak ALİ KAHVECİ ATANMIŞTIR.

6. Davacılardan alacaklı olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi (7) günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilir.

7. Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir.

8. İlan olunur. 07/08/2025

Kaynak: İlan.gov.tr