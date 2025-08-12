Kulüp tesislerinde gerçekleşen ziyaretin ardından açıklama yapan İnegöl Akhisarspor Kulüp Başkanı Menderes Acar, şunları söyledi:

“Akhisarspor yönetimi olarak, yeni sezon öncesi Kani başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek başarılar dilemek istedik. Zorlu bir süreçte göreve geldiniz. Allah yardımcınız olsun. Bizlerde elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız.”

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise “Ziyaretinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Akhisarspor’un bendeki yer başkadır. Her zaman kulübümüzü ziyaret ederek bize destek oluyorsunuz. Kulübümüz tarihinin en sıkıntılı sürecinden geçiyor. Yönetim kurulumuzla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Liglerin başlamasına çok kısa bir süre kaldı. İnşallah önce mali disiplini sağlayacağız daha sonrada sportif başarının peşinde koşacağız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN