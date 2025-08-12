İstanbul yönünden Bursa istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tırın motor bölümünde arıza kaynaklı yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekip durdurarak itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede büyüyen alevler tırın tamamını sardı. Olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında tırın ön kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.