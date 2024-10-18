Bakan Tunç, tutuklamaların, adaletin sağlanması ve toplumda meydana gelen bu üzücü olayların araştırılması adına atılan önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yılmaz Tunç, olayın kamuoyunda yarattığı infialin farkında olduklarını ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasının önemine vurgu yaptı. Soruşturmanın derinlemesine sürdüğünü ifade eden Bakan, adli süreçlerin titizlikle ilerleyeceğini ve hukukun üstünlüğünün her koşulda sağlanacağını kaydetti.

Öte yandan, Bakan Tunç, ailelerin yaşadığı acının derinliğine değinerek, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını vurguladı. "Bu olay, sadece bir cinayet değil; aynı zamanda toplum olarak hepimizin vicdanını yaralayan bir trajedi" diyen Tunç, yürütülen çalışmaların yalnızca adaletin sağlanması değil, aynı zamanda önleyici tedbirlerin geliştirilmesi açısından da kritik olduğunu söyledi.

Soruşturmanın kapsamının genişlediği ve yeni şüphelilerin tespit edildiği belirtilirken, Adalet Bakanlığı’nın bu konuda aktif bir şekilde çalışmaya devam edeceği ifade edildi. Bakan Tunç, olayla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.