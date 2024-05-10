Biruni Üniversitesi Diş Hastanesi, İstanbul’un merkezi konumunda bulunan Cevizlibağ’daki yeni binasına taşındı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Biruni Üniversitesi Diş Hastanesi, altyapısını ve teknolojisini yenileyerek Cevizlibağ’daki yeni binasına taşındı. 5 bin metrekare kapalı alanda, 3 kat üzerine kurulu olan diş hastanesi, 140 ünit kapasitesi ve 2 ameliyathanesiyle hizmete başladı.

Biruni Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan Diş Hekimliği Fakültesi ile birlikte, Diş Hekimliğinin 8 Ana Bilim Dalı olan; Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi, Çocuk Diş Hekimliği, Endodonti, Periodontoloji ve Ortodonti branşlarında hizmet veriyor.

“Hastalarımızın ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimi çok daha kolay”

Biruni Üniversitesi Diş Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kılıç Aksu, “Hastanemizin yeni konumuyla beraber, artık hastalarımızın ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimi çok daha kolay. Cevizlibağ metrobüs ve tramvay durakları çok yakınımızda, dolayısı ile İstanbul’un hemen her ilçesinden ve semtinden rahatça ulaşılabilir durumdayız. Ayrıca kendi aracı ile gelmek isteyen hastalarımız için E5’in yanında olmamız ve vale hizmetimizin olması da büyük kolaylık sağlıyor” dedi.

“Gençlerimiz, pratisyen ve uzman diş hekimleri olarak topluma kazandırılmaktadır”

Üniversite hastanesi olmanın sorumluluğundan söz eden Kılıç Aksu, “Hastanemizde 3. basamak sağlık hizmeti sunulmakta olup, bilimsel çalışmaların yanı sıra hastalarımızın ihtiyaç duyabileceği ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm tedaviler, akademik kadromuz ve deneyimli hekimlerimiz ile hasta güvenliği ve mahremiyeti göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Gelen hastalarımız ilk muayenesi yapıldıktan sonra, tedavi ihtiyaçlarına göre ilgili bölüme yönlendirilmekte, her bölümde o bölümün uzmanı olan hekimlerimiz tarafından tedavi edilmektedir. Ayrıca tüm branşlarda stajyer öğrenci eğitimi ve uzmanlık/doktora eğitimleri, alanında uzman ve uzun yıllar deneyimi olan öğretim üyelerimiz tarafından verilmekte, yetiştirilen gençlerimiz toplumumuza pratisyen ve uzman diş hekimleri olarak kazandırılmaktadır” diye konuştu.

“Tedavilerimiz güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde tamamlanıyor”

Hastanenin dünyadaki son teknolojik donanımlara sahip olduğunu kaydeden Kılıç Aksu, “Dijital diş hekimliğinden de yararlanarak sıklıkla, ağız diş ve çene ameliyatları, özellikli implant uygulamaları, sabit, hareketli ve hibrid protez uygulamaları, restoratif diş tedavileri ve estetik uygulamalar ile sabit ve hareketli ortodontik tedaviler yapılmakta, gerekli durumlarda lokal anestezi dışında, ameliyathanelerimizde sedasyon ya da genel anestezi altında, hem yetişkin hem de çocuk hastalarımızın tedavileri güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır” ifadelerini kullandı.