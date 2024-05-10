Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 47 milyon 867 bin 134 seçmen kayıtlı olup katılım oranı yüzde 78,12 olarak gerçekleşti. Belediye başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708 bin 541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup, katılım oranı yüzde 78,11 olarak gerçekleşti. 30 büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi ise 14 büyükşehir belediye başkanlığını kazandı.

Buna ek olarak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bursa'da seçmen sayısının 2.388.995 olduğu ve %78,84 katılım oranına ulaşıldığı belirtildi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 898.292 oy ve %49,62 oy oranı ile AK Parti adayı Alinur Aktaş kazanmıştı. Son yapılan yerel seçimlerin kesin sonuçlarına göre CHP'nin adayı Mustafa Bozbey %47,62'lik bir oy oranıyla 860.490 oy alarak birinci oldu. AKP'nin adayı Alinur Aktaş ise %38,35'lik oy oranıyla 693.031 oy alarak ikinci sırada yer aldı. YRP' nin adayı Sedat Yalçın %4,94'lük oy oranıyla 89.194 oy alırken, İYİ Parti'nin adayı Yüksel Selçuk Türkoğlu %2,27'lik oy oranıyla 40.953 oy elde etti. Bu sonuçlarla birlikte, Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen isim oldu.

Büyükorhan ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Kamil Turhan, %57.77 oy oranıyla 4.150 oy, Gemlik ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şükrü Deviren %51.33 oy oranıyla 36.097 oy, Gürsu'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Mustafa Işık, %43.86 oy oranıyla 22.011 oy, Harmancık ilçesinde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden Haşim Ali Arıkan %43.56 oy oranıyla 1.999 oy, İnegöl'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Alper Taban %43.33 oy oranıyla 68.406 oy, İznik ilçesinde yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Kağan Mehmet Usta %36.03 oy oranıyla 10.654 oy, Karacabey ilçesinde İYİ Parti'den Fatih Karabatı %35.14 oy oranıyla 18.182 oy, Keles ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ali Doğru %46.27 oy oranıyla 3.890 oy, Kestel ilçesinde yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ferhat Erol %33.33 oy oranıyla 14.726 oy, Mudanya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Deniz Dalgıç %54.98 oy oranıyla 38.265 oy, Mustafakemalpaşa ilçesinde yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şükrü Erdem %49.44 oy oranıyla 32.336 oy, Nilüfer ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şadi Özdemir %59.66 oy oranıyla 181.033 oy, Orhaneli ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ali Osman Tayır %43.85 oy oranıyla 6.048 oy, Orhangazi ilçesinde yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bekir Aydın %36.13 oy oranıyla 17.467 oy, Osmangazi ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Erkan Aydın %46.35 oy oranıyla 227.876 oy, Yenişehir ilçesinde İYİ Parti'den Ercan Özel %33.91 oy oranıyla 11.699 oy, Yıldırım ilçesinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Oktay Yılmaz %44.07 oy oranıyla 151.379 oy alarak birinci oldu.